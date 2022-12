جزر البهاما تعتقل مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

المستقلة/- أعلنت شرطة جزر البهاما، أنها اعتقلت سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

وأكدت المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تحقق في قضية بانكمان فرايد (30 عاما) وانهيار FTX وشركتها التجارية الشقيقة ألاميدا، في تغريدة على “تويتر”، أنه تم اعتقاله، مبينة أن “سلطات جزر البهاما اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأميركية، واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY”.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022