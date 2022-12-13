جزر البهاما تعتقل مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

المستقلة/- أعلنت شرطة جزر البهاما، أنها اعتقلت سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

وأكدت المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تحقق في قضية بانكمان فرايد (30 عاما) وانهيار FTX وشركتها التجارية الشقيقة ألاميدا، في تغريدة على “تويتر”، أنه تم اعتقاله، مبينة أن “سلطات جزر البهاما اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأميركية، واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY”.

 

ومن غير الواضح ما هي التهم التي تنتظر فرايد، أحد مشاهير العملات المشفرة والذي أصبح منبوذا بين عشية وضحاها الشهر الماضي حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وكان من المقرر أن يمثل فرايد اليوم الثلاثاء افتراضيا أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة.

ومن المقرر أيضا أن يدلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جيه راي بشهادته اليوم.

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