جريمة وحشية.. سيدة تخدر أولادها وترميهم بالمقبرة

المستقلة /- أقدمت سيدة من محافظة الإسماعيلية في مصر، بتخدير أطفالها وإلقائهم في إحدى مقابر المحافظة، حسب ما كشفت وسائل إعلام مصرية.

وقالت السيدة فاطمة محمد إبراهيم علي زوجة عم الأطفال، إن المرأة التي أقدمت على هذا الفعل المشين كانت على خلاف دائم مع زوجها الذي انفصل عنها وترك أطفالها، حتى أقدمت على تخدير أطفالها وألقتهم في إحدى مقابر الإسماعيلية، واضافت: “أنا شوفت صور العيال على النت اتصدمت، وبعد كده استلمناهم”، لكنها عادت وأخذتهم وأقدمت على نفس الحركة، وخدرتهم ورمتهم عند جامع المطافئ، وختمت: “هي بتسيبهم عشان عاوزة تمشي وتشوف حالها بعيد عنهم”.

لفتت زوجة عم الأطفال أنها لم تتمكن من الانجاب منذ 15 عاما، لذلك تعتبر هؤلاء الأطفال بمثابة تعويض لها، مشيرة انها تعمل بتشقى بإستمرار لتصرف على الأولاد ة وتطعمهم بمال حلال.

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