جريمة هزت الكويت.. شقيقتان تكشفان سبب قتلها والدتهما

المستقلة /- كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت البلاد لبشاعتها، والتي وقعت في منطقة الدوحة.

وأقدمت فتاتان على قتل والدتهما، ثم قامتا بقطع رأسها وفصلها عن جسدها في جريمة من أبشع جرائم القتل الأُسري، بحسب ما نقلت صحيفة تواصل الإلكترونية.

وأحال رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر أمني، تفاصيل جديدة وأسباب إقدام الفتاتين على قتل والدتهما بهذه الطريقة المروعة، وقال: “إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما”.

أضاف المصدر: ”المتهمتان خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة”.

وتابع: ”قررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل”.

وكانت الصحيفة نقلت عن المصادر أن المتهمتين دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما.

والأم الضحية تبلغ 67 عاما، وابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً.

وكان رجال المباحث صدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة بعد الذي شاهدوه؛ فقد عثروا على رأس الأم مفصولة عن جسدها وموضوعة داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

تم ضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين حاد، وإحالة الفتاتين للكشف عليهما في الطب الشرعي. وقامت إحدى الفتاتين بتقييد حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها، وفق صحيفة تواصل.