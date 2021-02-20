جريمة مروعة تهز تركيا والضحية لاجئة سورية!

المستقلة /… أقدم لاجئ سوري، اليوم السبت، على ذبح زوجته بالسكين أمام أطفالها الخمسة في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية تركية، إن “شجاراً دار لسبب غير معروف حتى الآن بين السوري (علي حسين 38 عاماً) وزوجته (نور جميل حسين 36 عاماً) في مدينة غازي عنتاب، وقام خلاله السوري بأخذ سكين من المطبخ ليطعن به زوجته في صدرها أمام أطفالها الخمسة”، بحسب تركيا الان

وأضافت أن “الزوج الغاضب ضغط أيضاً بالسكين على حلق زوجته وسط صراخ الأطفال وعند سماع أقاربهم الذين يعيشون في الطابق العلوي نزلوا وجدوا نور قد تلطخت بالدماء”.

وحضرت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى العنوان، في حين بدأت الشرطة عملية أمنية لضبط الزوج القاتل. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن