جريمة تهز الشمال السوري.. مقتل طفلين خنقا بعد خطفهما

المستقلة /- أقدم مجهولون على قتل طفلين “خنقا” بعد اختطافهما لمدة يوم واحد، في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي.

وقال والد أحد الطفلين في تسجيل صوتي إن مجهولين ألقوا جثتي الطفلين خالد عوض (3 أعوام) وابنة عمه فاطمة (عامان) قرب خيمتهما، الأحد، موضحا أن الطفلين قتلا خنقا بعد ساعات من اختطفاها، لأسباب لا تزال مجهولة، بحسب عربي 21.

وترك الجناة رسالة لوالدي الطفلين تفيد بأن ما قاموا به “هدية” لهما، وبأن “الجاي أصعب”.

ونفى والد الطفلة فاطمة، في تسجيل مصور عرضته وسائل إعلام سورية، أن يكون لديه أي عداوة شخصية مع أي شخص في المنطقة.

وناشد والد الطفلة، قائد “هيئة تحرير الشام” وحكومة الإنقاذ المسؤولة عن المنطقة، الكشف عن الفاعلين.

وفُقد الطفلان عصر السبت، أثناء لعبهما قرب منزل جديهما في مخيم “الوفاء”، في ما لم تعلن أي جهة عن خطف الطفلين أو طلب فدية مالية، على غرار حالات سابقة.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” تكرارا لحالات القتل والخطف والاغتيالات، وسط دعوات إلى الحد منها.

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