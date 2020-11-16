جريمة تثير الذهول.. أبوان يقتلان رضيعتهما

المستقلة/- أبوان طفلتهما البالغة من العمر شهرين داخل حقل لتموت وحيدة في الصقيع أو تأكلها الحيوانات الشاردة، والمفاجأة أن السبب هو أنّهما لم يحباها، في جريمة قاسية ومروّعة لذا أثارت الفزع بين البريطانيّين.

ونظّم عدد من المواطنين في بريطانيا وقفة احتجاجيّة بمكان الجريمة، وذلك من أجل المطالبة بمحاكمة الأبوين المؤلمة لطفلتهما البريئة، وبدورها الشرطة سجنت الأم مونيكا آدمز، ووالد الطفلة آدمز فريزون، ذلك فقط لمدّة عامين ونصف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بسبب وفاة الرضيعة في كينوشا بويسكونسن.

مع الإشارة إلى إكمال الأب 5 سنوات من المراقبة الممتدّة عند إطلاق سراحه، وحكمت المحكمة على والدة الطفلة، بالسجن 9 أشهر، بالإضافة إلى 4 سنوات تحت المراقبة. (النهاية)

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