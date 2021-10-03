“جرح جديد” ديد لايف ستايلز ستوديوز مع فراس عنتر

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “جرح جديد” للفنان اللبناني فراس عنتر.

وصدرت أغنية “جرح جديد” على طريقة الفيديو حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحصدت أكثر من مئة وعشرين ألف مشاهدة بعد ثلاثة أيام من صدوره.

تم تصوير أغنية “جرح جديد” في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وحملت أغنية “جرح جديد” اللهجة اللبنانية وجاءت بقالب غنائي درامي من كلمات والحان فراس عنتر وتوزيع Koko B Studio.