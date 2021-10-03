“جرح جديد” ديد لايف ستايلز ستوديوز مع فراس عنتر

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “جرح جديد” للفنان اللبناني فراس عنتر.

وصدرت أغنية “جرح جديد” على طريقة الفيديو حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحصدت أكثر من مئة وعشرين ألف مشاهدة بعد ثلاثة أيام من صدوره.

تم تصوير أغنية “جرح جديد” في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وحملت أغنية “جرح جديد” اللهجة اللبنانية وجاءت بقالب غنائي درامي من كلمات والحان فراس عنتر وتوزيع Koko B Studio.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“جرح جديد” ديد لايف ستايلز ستوديوز مع فراس عنتر

اخبار العراق

مطالبين بالحصة المائية.. أهالي الكحلاء يتظاهرون في ميسان

اخر الاخبار

ماذا يوجد بداخل سنام الإبل وما هي فوائده للإنسان؟

اخر الاخبار

كريستيانو رونالدو ممنوع من الزواج بجورجينا لسبب صادم

اخر الاخبار

شمس الكويتية تتعرض لفضيحة صادمة وتصف من فضحها: بالكلاب

اخر الاخبار

الغاء تطبيق الواتساب خلال ال24 ساعة القادمة لهذا السبب

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال

اخر الاخبار

مقتل عروس بتفجير استهدف حفل زفاف في أفغانستان

اخر الاخبار

الجيش البريطاني يساعد بتوصيل الوقود ابتداء من الاثنين المقبل

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

الكويت.. أزمة السيولة تطال مكافآت نهاية خدمة للأجانب

اخر الاخبار

عمران خان: واشنطن ستعترف بحكومة طالبان عاجلا أم آجلا

اخر الاخبار

محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته بالعراق

اخر الاخبار

إيران تعلن تفكيك 4 عصابات لتهريب الأسلحة

اخر الاخبار

إعصار شاهين يجبر لتعليم عن بعد في بعض مدارس الإمارات

اخر الاخبار

سيف نبيل متهم بإهانة مهرجان جرش والحضور بعد تصرفه الصادم