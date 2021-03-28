جدول مباريات الجولة 26 من الدوري العراقي

المستقلة /- اعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد العراقي لكرة القدم عن موعد انطلاق مباريات الجولة الـ 26 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

حيث تم تحديد الاول من شهر نيسان المقبل موعداً لافتتاح الجولة باقامة مباراتين، الاولى تجمع اربيل وضيفه النجف في ملعب فرانسو حريري، بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الزوراء وضيفه نفط البصرة.

وتجري في اليوم التالي اربع مواجهات، إذ سيلاقي زاخو في ملعبه فريق الحدود، في حين سيستقبل ملعب الكفل لقاء صاحب الارض فريق القاسم والمتصدر القوة الجوية، ويواجه النفط في ملعب التاجي نفط الوسط، بينما سيحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الشرطة والسماوة.

وتختتم منافسات الجولة في الثالث من الشهر ذاته بإقامة اربع مباريات، إذ يستضيف ملعب الساحر احمد راضي مواجهة الكرخ وضيفه نفط ميسان، ويحل الصناعات الكهربائية ضيفاً على الميناء في ملعب الفيحاء، ويستقبل امانة
بغداد في ملعبه فريق الكهرباء، بينما سيشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الطلبة والديوانية.

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