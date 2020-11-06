جبهة الإنقاذ تسنكر هجوم حزب العمال وتدعو لإخراج مقاتليه من العراق

المستقلة/- استنكرت جبهة الإنقاذ والتنمية الهجوم الذي شنه مسلحو حزب العمال الكوردستاني بناحية جمانكي التابعة لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، داعيةً الحزب لإخراج مقاتليه من العراق.

وذكرت الجبهة في بيان له وتلقته (المستقلة) أن “جرائم هذا الحزب تعيد إلى الذهن الممارسات العدوانية والإرهابية التي رافقت نشاطاته في الاعتداء على المواطنين، ووجوده غير الشرعي على أرض العراق فضلاً عن الإساءة إلى علاقات العراق الخارجية وخاصة مع الجارة تركيا”.

وأكدت أن “الاعتداء الأخير على قوات البيشمركة” وسقوط عدد من الشهداء والجرحى يؤكد الحاجة الماسة إلى جهد حقيقي يقود إلى “إخراج الحزب ومقاتليه من العراق، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى القضاء”.

كما دعت الحكومة العراقية والقوى السياسية إلى التعاون والتآزر لتحقيق هذا الهدف انتصاراً للعراق وحق مواطنيه في العيش بأمن وسلام.

وكانت مجموعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني، شنت هجوماً على قوات البيشمركة، أسفر عن إصابة ثلاثة من البيشمركة بجروح، فيما توفي أحدهم لاحقاً متاثراً بجراحه.

وقال مدير ناحية جمانكي، ألند أمير، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إن عدداً من مقاتلي حزب العمال شنوا صباح يوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020) هجوماً في ناحية جمانكي على قوات البيشمركة.

وأعلن حزب العمال أن مقاتليه استهدفوا، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، أنبوب تصدير نفط إقليم كوردستان، ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، الأمر الذي استنكرته حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة، واصفةً إياه بـ”العمل الإرهابي”.

يأتي الهجوم بعد أن حذّر الرئيس مسعود بارزاني، يوم الاثنين، من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان، وإلى جانب تأكيده تحريم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاقتتال بين الكورد والكورد، دعا حزب العمال إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع وكي تعود الأمور إلى نصابها.(النهاية)