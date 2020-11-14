جبهة اسقاط الحلبوسي تتوسع ..النجيفي يلتقي حيدر العبادي؟

المستقلة /-استقبل أسامة النجيفي الدكتور حيدر العبادي رئيس تحالف النصر ، حيث عرض النجيفي رؤية الجبهة العراقية في الإصلاح ، والوضع العام في البلد .

وذكر بيان للجبهة تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، إن “النجيفي استقبل ظهر اليوم السبت الرابع عشر من تشرين الثاني 2020 حيدر العبادي رئيس تحالف النصر، وحضر الاجتماع المعقود بين الطرفين قيادة الجبهة العراقية، وقياديين في تحالف النصر”.

وأضاف، أن “النجيفي عرض رؤية الجبهة العراقية في الإصلاح، والوضع العام في البلد”، مؤكدا على “الأهمية الاستثنائية للمؤسسة التشريعية وضرورة معالجة أوضاعها كونه يؤثر تأثيرا مباشرا على مجمل الفعاليات في العراق”.

وتابع، أنه “شدد على التغيير المنشود يتركز أساسا على رغبة وطنية ومسؤولية تاريخية في إصلاح الوضع لصالح أداء وطني قادر على تلبية مصالح الشعب العليا”.

من جانبه أكد العبادي وفقا للبيان، “على ضرورة النجاح والنصر لأن ذلك يمنح الأمل في إحداث تغيير حقيقي يقف بوجه الفساد المتخادم مع الإرهاب”، وأشار إلى أن “الفساد بلغ مراحل خطيرة بات حاجزا أما الرغبات والمبادرات النبيلة من أجل الإصلاح”.

وأكد على أن “مقياس المال والفساد ينبغي أن يسقط حرصا على البلد وحرصا على عدم إدخال المواطنين في مرحلة يأس من الإصلاح”.

وشدد العبادي بحسب البيان، على أن “تحالفه يقدر عاليا الدوافع التي استندت عليها الجبهة العراقية، وهو يدعمها، فلا بد أن تنال دعم ومباركة الطيف الوطني بمختلف قواه السياسية”.

وتابع البيان، أنه “بعدها بدأت مناقشة مفتوحة اشترك فيها جميع الحاضرين، قوامها التأكيد على البعد الوطني ، وضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية ، وأن يتم السعي لتحقيق الهدف بطريقة يبعدها عن أي احتمال للفشل، فيما شدد الحاضرون على السعي لكسب تأييد جميع القوى السياسية لإحداث التغيير المنشود ، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح”.