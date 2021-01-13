جامعة ميسان تتبرع ب 4500كتاب ومخطوطات علمية لجامعة سومر

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أطلقت جامعة ميسان،الأربعاء، حملة للتبرع بالكتب والمخطوطات العلمية إلى المكتبة المركزية في جامعة سومر كجزء من التلاقح الفكري والتعاون المعرفي بما يخدم المسيرة البحثية للجامعتين .

وقال رئيس جامعة ميسان الدكتور (عبد الباسط محسن عيال) إن حملة التبرع للكتاب العلمي التي أطلقتها جامعة ميسان أسفرت عن جمع مئات الكتب المختلفة من بينها المتخصصة بالمجالات الإنسانية والمجالات الطبية وأخرى عامة .مشيرا الى ان المبادرة تدل على روح التعاون والتفاعل بين جامعتنا والجامعات الأخرى في سبيل العطاء والارتقاء العلمي .

واوضح عيال بأن ذلك يأتي من منطلق تعامل جامعة ميسان مع جميع الجامعات العراقية في اختصاصات متنوعة ،مؤكدا الى أن عدد الكتب التي سوف تستلمها جامعة سومر تبلغ نحو 4500 كتاب من بينها مجلات متخصصة ورسائل وبحوث علمية ومؤلفات علمية لاساتذة متخصصين

وابدى عيال شكره وامتنانه لإدارة المكتبة المركزية في جامعة ميسان لما ابذلته من جهود في جرد وتصنيف الكتب والمخطوطات والرسائل والاطاريح الجامعية .