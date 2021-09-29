جامعة ميسان تبحث برنامجا للتعاون العلمي مع الجامعة الأمريكية في بغداد

جامعة ميسان تبحث برنامجا للتعاون العلمي مع الجامعة الأمريكية في بغداد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عقد رئيس جامعة ميسان الدكتور عبد الباسط محسن عيال، الأربعاء، اجتماعا الكترونيا للاتفاق على مسودة توقيع برنامج تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية في بغداد متناولا المجالات الأكاديمية والمجالات العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتطويرية

وقال عيال ان البرنامج جاء وفقا لرؤية ورسالة الجامعة نحو السعي الدائم لتطوير مؤسساتها من خلال التعاون المثمر والبناء مع الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المرموقة ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية الشاملة وتبادل الخبرات وفقا للقوانين والقواعد والتعليمات النافذو.

و مثل جامعة ميسان في الاجتماع الدكتور عبد الباسط محسن عيال رئيس جامعة ميسان، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الاستاذ المساعد الدكتور عادل مانع داخل، ومدير العلاقات الثقافية في الجامعة ، فيما مثل الطرف الآخر رئيس الجامعة الأمريكية الدكتور مايكل مولنكس، والدكتور زيد ابو فرج مساعد رئيس الجامعة، والدكتور دوريس جالوك عميد كلية العلوم والآداب، والدكتور زهير عطيه عميد كلية التقنيات الصحية إضافة الى مديرة العلاقات الثقافية.

وقال رئيس جامعة ميسان أن البرنامج تضمن تبادل الخبرات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وإجراء البحوث في مجال الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي مما يساعد في تحقيق التطوير الذاتي وصولا للاعتماد الأكاديمي والدخول ضمن التصنيفات العالمية وأيضا إقامة المؤتمرات الدولية والمحلية والندوات والحلقات النقاشية بالإضافة إلى النشاطات العلمية والرياضية والثقافية.

فيما أشار مساعد رئيس جامعة ميسان للشؤون العلمية والدراسات العليا الدكتور عادل مانع داخل الى أن جميع بنود هذه المذكرة وما ينتج عنها من خطط جاءت وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة لكلا الأطراف وان جميع حقوق الملكية الفكرية تبقى في ملكية الجامعة الأم والاستفادة منها تكون وفقاً للمفاوضات الخاصة بكل مجال أو تخصص علمي وانساني.

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