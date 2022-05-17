جامعة كربلاء تنفي تحويل الامتحانات النهائية الحضورية الى النظام الالكتروني

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت جامعة كربلاء ، ما تناولته بعض الصفحات الوهمية والتي تناقلت خبر تحويل الامتحانات الحضورية الى الالكترونية بسبب خطورة الوضع الامني

. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، إن ” الخبر الصحيح هو بسبب خروج منظومة التبريد عن الخدمة نتيجة الظروف الجوية ، مما يتطلب ايام لإعادتها للعمل و حرصاً منا على سلامة الطلبة نتيجة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة سيكون الدوام إلكتروني لما تبقى من هذا الأسبوع”

وأضاف “سيتم تبليغ الطلبة بخصوص الدوام الحضوري عن طريق الكليات والأقسام “.

وحذرت جامعة كربلاء ” استغلال هذه الظروف وبث الاشاعات” داعيا اطلبة الى “عدم الانصياع لهذه الصفحات، واستقبال المعلومات فقط من خلال الصفحات الرسمية التابعة للجامعة  “.

وأكد إن “الجامعة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الصفحات الوهمية  “.

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