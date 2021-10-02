جامعة المثنى تختتم مؤتمرها العلمي بـ 150 بحث حول الامن الغذائي

المستقلة/- اختتمتْ جامعة المثنى بمشاركة اكثر من 150 بحثا علميا، مؤتمرها العلمي الدولي الثاني لباحثين عراقيين ومن دول الهند وسوريا ومصر وهنغاريا، بهدف دعم الامن الغذائي.

وأكد رئيس الجامعة عامر علي العطوي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، يأتي هذا المؤتمر في زمن حرج ومهم ، ليحاول أن يجيب على أسئلة الأمن الغذائي المهدد في بلادنا ، وقد لمسنا لدى المنظمين واللجان التحضيرية الحرص الواضح في أن يضعوا الحلول لمشكلات كبرى تواجه الأمن الغذائي في البلد”.

وأضاف : ” نحيي جهود القائمين على هذا المؤتمر ، ونحيي ضيوفه من الباحثين الذي أغنوا محاور المؤتمر عبر وجهات نظر وبحوث ترتقي إلى وضع الحلول الناجعة لمشكلة الأمن الغذائي “، مشيدا بـ قدرة الجامعة على تجاوز الصعاب في سبيل إنجاز مهامها وواجباتها في خدمة مجتمعها”.

من جانبه، قال عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر حيدر حميد بلاو: “بكل فخر واعتزاز تحتضن كليتنا وقائع مؤتمرها العلمي الدولي الثاني بمشاركة 95 بحثا من أصل 150 بحثا وصل إلى اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر، ومن دول عديدة مثل هنغاريا ، والهند ، و سوريا ، ومصر إضافة إلى الباحثين العراقيين “.وأضاف أن البحوث كانت على مستوى عال من الرصانة ، فضلا عن العناوين التي ناقشت عنوان المؤتمر في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن كليتنا تعاقدت مع مجلة بريطانية مسجلة ضمن مستوعبة سكوباس، إضافة إلى مجلة الكلية العلمية، والمجلات العراقية المحلية الأخرى.