جامعة الدول العربية تصف تصرفات تركيا وإيران بـ “التنمر الإقليمي”

المستقلة /- وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، سياسات كل من تركيا وإيران في المنطقة بـ“التنمر الإقليمي“.

وقال أبو الغيط خلال كلمة افتتاحية في إطار ندوة لمعهد البحوث والدراسات العربية، بمقره في القاهرة، تحت عنوان ”الوطن العربي وتحديات المستقبل“، إن ”العالم العربي يواجه أوضاعا صعبة مع الجيران في الإقليم“.

وأشار أبو الغيط إلى أن لدى كلّ من إيران وتركيا أطماعا إمبراطورية في المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة، وأن كلتيهما تقتحم الفضاء العربي وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة“.

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ابو الغيط أكد أن ”هذا التنمر الإقليمي من جانب تركيا وإيران سوف يستمر للأسف في الفترة المقبلة، بسبب المنطلقات الأيديولوجية التي تتأسس عليها سياسة البلدين، واعتناق النظم الحاكمة فيهما للإسلام السياسي كذريعة للتدخل في الدول العربية“.

وشدد أمين عام الجامعة العربية على أن ”التمسك بالدولة الوطنية هو طوق النجاة للمنطقة ودولها، وأننا نحتاج إلى إقناع جيراننا بالتوقف عن استخدام الدين لتحقيق مصالحهم القومية“.

وفي الموضوع الفلسطيني، قال أبو الغيط إن ”قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة يُعد أولوية رئيسة، وأن بقاء القضية الفلسطينية دون حلّ كان سببا في الكثير من المشكلات التي حلت بالإقليم والعالم“.

وأكد ابو الغيط ”ضرورة تسخير اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل منطلقات مختلفة عن إدارة ترامب التي ألحقت ضررا بالغا بالفلسطينيين عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبشرعية المستوطنات وحجب الدعم عن الأونروا، وغيرها من الإجراءات شديدة السلبية“.