جامعة الجزائر 3 تنظم ملتقى حول الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي

المستقلة/- احتضن مخبر بحث حقوق الإنسان، بجامعة الجزائر 3، ملتقى وطنياً حول: “الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي، برئاسة الدكتورة آسيا قبلي، المنظم من طرف فرقة بحث الإعلام وحقوق الإنسان.

وتضمن الملتقى برنامجا ثريا متكونا من أربعِ جلساتٍ، لمناقشة إشكالية آنية غاية في الأهمية، تتناول المفهوم والتهديدات الناجمة عن الكشف المعلوماتي لخصوصية الأفراد، وكذا الآليات الوطنية من أجل توفير الحماية للمستخدم.

كما تطرق المشاركون في الملتقى الوطني، إلى كيفية حماية المستخدمين من اختراق خصوصياتهم سواء عبر القرصنة، أو استغلال البيانات من طرف من لهم القدرة على ولوج قواعد البيانات لهذه الشبكات، بالإضافةِ إلى توعيتهم بمخاطر بعض الألعاب الترفيهية التي يبدو ظاهرها مسليا، لكن في الحقيقة هي طريقة لجمع بيانات أكثر عن المستهدف منها.

من جهةٍ أخرى، تطمح الدكتورة صونية عبديش، رئيسة فرقة بحث الإعلام وحقوق الإنسان، بجعل هذا الملتقى المتمحور حول الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي ملتقى دوليا، يشارك فيه مختلف الباحثين والأكادميين من مختلف الدول العربية، نظرا لأهميته البالغة التي تطرح مشكلة عصرية سببتها التطور التكنولوجي الراهن، بالإضافة أنه موضوع الساعة.