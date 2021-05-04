جامعة : اكثر من 153 مليون اصابة و 3.2 مليون وفاة اجمالي ضحايا كورونا

المستقلة /- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 153 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 153.185.370، وإجمالي الوفيات 3.209.657.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ577500 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.470.823.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ408622 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.779.529.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 218959، وإجمالي إصابات 19.925.604.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ217345، وإجمالي إصابات 2.349.900.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127797، وإجمالي إصابات 4.437.505.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 121433 وإجمالي إصابات 4.050.708.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 109341، وإجمالي إصابات 4.776.844.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 105291 وإجمالي إصابات 5.717.160.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 83362، وإجمالي إصابات 3.438.186.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78293، وإجمالي إصابات 3.540.430.

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