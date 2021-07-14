جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

المستقلة /- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 178.7مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277 وإجمالي إصابات 2.604.711.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 113335، وإجمالي إصابات 4.530.610.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111597، وإجمالي إصابات 5.882.945.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

امنية

القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس العراق سيكون صحوا وحارا بدرجات تقترب من 50 مئوية

اخبار العراق

بواقع 656 مليونا دولار ..العراق الاول في استيراد الحبوب والبقوليات من تركيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية

الاخبار

القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في الانبار وواسط

اخبار العراق

صحيفة : بدء التحضير لـ جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد على ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها

اخر الاخبار

دراسة : لقاح الإنفلونزا يوفر بعض الحماية من الآثار الشديدة لـ”كوفيد-19″

اخر الاخبار

تراشق اعلامي بين ترامب وبايدن حول مفهوم الحقوق الانتخابية

اخبار العراق

الرافدين يمنح قروض ٥٠ مليون للموظف و30 مليون للمواطنين لترميم المنازل

اخر الاخبار

انخفاض طفيف على اسعار النفط بسبب تراجع واردات الصين

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا يطلق عليه لامبدا

رياضية

أسينسيو يعلن موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

رياضية

باريس سان جيرمان ينهي اهتمامه بضم ميسي

اخر الاخبار

فيديو.. هانى شاكر بعد خروجه من المستشفى: “حسبي الله ونعم الوكيل”