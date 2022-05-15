جامعات طهران تقدم تسهيلات خاصة لطلبة كربلاء

محافظ طهران مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  أكد محافظ طهران محسن منصوري، تقديم تسهيلات خاصة بالطلبة من ابناء  محافظة كربلاء ، كذلك استعداده لتقديم الدعم الكامل للمحافظة ونقل تجربة طهران في مجال الخدمات البلدية والمساحات الخضراء والبنى التحتية .

وقال منصوري عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن “غالبية المسافرين الاجانب القادمين الى طهران هم من العراق ونأمل بأن يؤدي هذا اللقاء الى تعزيز العلاقات بين البلدين ومحافظتي طهران وكربلاء “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الأحد ، عقب لقائه محافظ طهران ، إن “كربلاء تتقدم اليوم  بخطوات واثقة باتجاه الخدمات والبناء والإعمار خاصة بعد الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده المحافظة  ، لاسيما بعد الانتصار الكبير على زمر داعش الارهابية”.

واضاف تم “خلال اللقاء مناقشة اليات التعاون ما بين المحافظتين وسبل الارتقاء بهذه الآليات والاستفادة من الخبرات في بلديات محافظة طهران وكربلاء “. وأضاف كما “تم بحث ومناقشه آليات دخول الزائرين خصوصا خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) “.

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