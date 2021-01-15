جامعات أمريكية تسحب شهادات فخرية منحتها لترامب

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المستقلة /- قررت عدة جامعة أمريكية إلغاء “شهادات فخرية” منحتها إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قامت كلية “ميدلبري” بسحب شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.

وصوت مجلس الأمناء في جامعة “ليهاي”، وهي كلية صغيرة في ولاية بنسلفانيا، على إلغاء الدرجة الفخرية التي منحتها لترامب في عام 1988.

وبعد ساعات، حذا مجلس أمناء جامعة “فاغنر”، وهي كلية خاصة تقع في جزيرة ستاتن في نيويورك، حذوها حيث صوتت لتجريد ترامب من الدرجة الفخرية التي منحتها له في عام 2004.

كما يضغط خريجو جامعة بنسلفانيا على الإدارة لتجريد ترامب من درجة البكالوريوس التي حصل عليها في عام 1968، من خلال التهديد بوقف تقديم التبرعات، على الرغم من أنه من الصعب جدا على الكلية إلغاء الشهادة.

كما قطعت 3 مصارف هي “بروفيشنال بنك”، مصرف “دويتشه” وبنك Signature، علاقاتها مع ترامب ومنظمته وأغلقت حساباته ومراقبة سداده للديون التي كان قد أخذها في السابق، وذلك في أعقاب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص

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