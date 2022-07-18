جاكي شان يصور فيلم “في دمشق” ونسرين طافش مرشحة لهذا الدور

المستقلة /- بدأت عدسات الكاميرات والمعدات من منطقة الحجر الأسود في العاصمة السورية دمشق في الاستعداد لتصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي الصيني عملية الوطن ” Home Operation”، للنجم والمنتج العالمي جاكي شان.

والفيلم مشروع مشترك بين الإمارات والصين ومن إنتاج الممثل الصيني العالمي جاكي شان، وتدور أحداثه حول عملية إجلاء كافة المواطنين الأجانب والدبلوماسيين وخصوصاً الصينيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015، كما يسلط الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع ملئ بالمخاطر والحروب.

وأعلن مخرج العمل الصيني سونغ يينكسي، أنه سيتم تصوير مشاهد الفيلم في الإمارات، حيث قام بالبحث عن أفضل مواقع التصوير لهذا الفيلم، وسطترحيب كبير من الخبراء والسلطات الإماراتية والمعدات والأستوديوهات العديدة، والموظفين المحترفين في الإنتاج بدولة الإمارات.

ونشر المخرج الصيني سونغ يينكسي عبر حسابه على “إنستقرام”، مجموعة من الصور لأولى أيام التصوير التي سوف تتم في منطقة الحجر الأسود، ومشاهد أثناء التصوير، وصور لفريق العمل من أجل الاحتفال ببدء التصوير في دمشق حيث تم اختيار منطقة الحجر الأسود لتصوير بعض من مشاهد حرب اليمن لتبدوا مواقع لحرب حقيقية وليست مصطنعة.

وعملية الوطن يعتبر أول فيلم صيني يتم تصويره في سوريا، وحسب ما جاء من بعض المصادر في الإنتاج أنه يمكن لبعض النجوم السوريين المشاركة في العمل، ومن بين الأسماء المرشحة لعمل أدوار داخل الفيلم هي الفنانة نسرين طافش.

والفيلم يحدث أثناء حرب اليمن عام 2015، حيث يتم إجلاء أكثر من 60 مواطن صيني، وأكثر من 20 مواطن من دول أخرى، وتتعاون دولة الإمارات في مساعدة هؤلاء الأشخاص خلال عملية الإجلاء، وسط الكثير من المخاطر والصعوبات والتي تحدث أثناء إنقاذ هؤلاء المواطنين من مختلف دول العالم.