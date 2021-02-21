جاكوار البريطانية تنوي الدخول بقوة إلى قطاع السيارات الكهربائية

المستقلة /- كشفت صانعة السيارات البريطانية الفارهة جاكوار عن نيتها الدخول بقوة إلى قطاع السيارات الكهربائية ، لكي تصبح جميع موديلاتها كهربائية بحلو 2025 .

ووفقا لتقارير ألمانية سوف تقوم جاكوار بمنافسة قوية مع اشهر شركات صناعة السيارات ، وهي تيسلا الأمريكية ، والتي تستحوذ على نصيب الأسد في تصنيع السيارات الكهربائية حول العالم.

كما أن هذه الخطوة هي ليس مجرد مرحلة لإنتاج السيارات الكهربائية ، أو للتعايش مع السيارات التقليدية التي تنتجها جاكوار ، بل سيكو تحول كبير في خطة إنتاج جاجوار في الفترة القادمة .

والأمر المثير في جاجوار المملوكة لشركة تاتا موتورز جروب أنها قررت إلغاء مشروع إنتاج السيارة الكهربائية المعروف XG ، والتي من المفترض أن تكون بداية دخول الشركة في عالم السيارات الكهربائية بعد فترة.

ومن المعروف أن جميع شركات السيارات حول العالم اتجهت إلى تصنيع السيارات الكهربائية لتقليل انبعاث الكربون .