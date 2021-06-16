جاريد كوشنر يستعد لنشر كتاب  عن رئاسة ترامب

المستقلة/- توصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمستشار الكبير في إدارته، إلى اتفاق لتأليف كتاب عن رئاسة ترامب وصفته الدار التي ستتولى نشره “بالحاسم”.

وقالت دار نشر برودسايد بوكس، التابعة لشركة هاربر كولينز بابليشرز والمتخصصة في نشر كتب المؤلفين المحافظين، إن الكتاب سيصدر في مطلع العام المقبل.

ولم تفصح برودسايد بوكس عن شروط الاتفاق المالية.

وقالت دار النشر لدى إعلانها الاتفاق “غاريد كوشنر كان أهم مستشار خلال رئاسة ترامب، ولكونه مستشارا كبيرا فقد لعب دورا رئيسيا في أهم إنجازات الإدارة- ومنها الاتفاقيات الإبراهيمية وإصلاح العدالة الجنائية وعملة السرعة القصوى (بخصوص لقاحات كورونا) والاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”.

وأضافت الدار “سيقدم كتابه الرواية الحاسمة والشاملة للأحداث المتعلقة بالإدارة وحقيقة ما حدث خلف الأبواب المغلقة”.

وكوشنر عمره 40 عاما ومتزوج من إيفانكا، ابنة ترامب.

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