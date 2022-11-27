جابرو تبحث انضمام العراق إلى المنظمة الدولية للهجرة

المستقلة/- بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) موضوع إمكانية انضمام العراق إلى المنظمة الدولية للهجرة.

وضم وفد المنظمة المدير الإقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان بلبيسي، ورئيس بعثة المنظمة في العراق جورجي جيغاوري..

وأكدت السيدة جابرو استعداد الوزارة لحث الجهات الحكومية المعنية من اجل انضمام العراق إلى المنظمة وإدامة التنسيق والتعاون فيما يخص أوضاع النازحين والعائدين.

وأشادت بالجهود التي تبذلها المنظمة في مساعدة العراق بدعم وإغاثة النازحين، مشددة على ضرورة زيادة الدعم المقدم من قبل المنظمة الخاصة ببرامج مشاريع العودة.