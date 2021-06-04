جائزة  دولية للكاتبة الصحفية  العراقية  أسماء محمد مصطفى

المستقلة/-ابتسام الخفاجي/..حازت الكاتبة والصحفية العراقية أسماء محمد مصطفى والدة الفنانة الملهمة الراحلة سماء الأمير على جائزة دولية بعنوان (Ratana Garva ـ أفضل والدة ـ أم الجوهرة الثمينة او أم الطفل الثمين) ، منحتها لها مؤسسة (Charumela Art School)، ضمن قائمة أفضل عشرين والدة ناجحة من مختلف دول العالم (Top 20) ، قمن برعاية مواهب أبنائهن الذين سبق أن فازوا بجوائز في مسابقة دولية أقامتها المدرسة .

أسماء هي والدة الفنانة الملهمة سماء الأمير التي رحلت عن عالمنا في 16 كانون الاول 2020 عن عمر 17 سنة بعد صراع مع المرض المزمن والإعاقة ، تاركة سيرة رائعة من الإنجازات والنشاطات العالمية والتكريمات الوطنية والجوائز الدولية التي حازتها من كوريا وسنغافورة والهند والمملكة المتحدة واستراليا وبنغلادش ، الى جانب تخصيص مؤسسة دولية سنغافورية جائزة عالمية تحمل اسم سماء (جائزة سماء الجميلة) تكريما لذكراها ودورها في صنع الامل من خلال تحدي الألم والمعاناة الى جانب إلهام الشباب في العالم ، حتى وصفها الإعلام والناس بالمعجزة والملهمة وصانعة الامل.