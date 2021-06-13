جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب بمركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لدورتها السادسة عشرة بدءاً من شهر يونيو الجارى وحتى الأول من أكتوبر 2021.

وجاء ذلك خلال أول اجتماعات الهيئة العلمية للجائزة، برئاسة الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، وأعضاء الهيئة العلمية الدكتور خليل الشيخ، من الأردن، ويورجن بوز من ألمانيا، والشاعر والباحث سلطان العميمي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمترجم الأردني الألماني مصطفى السليمان، والبروفيسور فلوريال سانا جستان من فرنسا، والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران من مصر، والأكاديمي الأردني الأمريكي الدكتور خالد المصري، والأستاذ الدكتور محمد الصفراني من المملكة العربية السعودية.

ويأتى الإعلان فى أعقاب انتهاء الدورة الخامسة عشرة من الجائزة بثانى حفل تكريم افتراضى فى تاريخ الجائزة، فى 24 مايو الماضي.

وقد سجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها الأخيرة عدداً قياسيًا من الترشيحات بلغ 2349 ترشيحًا من 57 دولة، فى زيادة بلغت 23 بالمائة عن الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك فى فروعها التسعة؛ الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية فى اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلِّف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. وبذلك يصل إجمالى عدد الترشيحات التى تلقتها الجائزة منذ دورتها الافتتاحية إلى 19,095.

وفى هذه المناسبة صرح الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: “ما حققناه اليوم من نجاح يضاهى بل يتجاوز الدورات السابقة من الجائزة، لم يكن وليد الصدفة، بل هو من ثمار التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب على كافة الأوجه لضمان أن تظل جائزة الشيخ زايد للكتاب فى المكانة التى حققتها كواحدة من أهم الجوائز الأدبية العالمية، والحاضنة العربية الأبرز للنشر والثقافة والترجمة.

وقد أقمنا حفل تكريم هذه الدورة افتراضيًا لثانى مرة فى تاريخ الجائزة، وأثبتت النتائج أن الجائزة تحظى بتقدير العالم واهتمامه أيًا كانت وسيلة انعقادها وتكريم الفائزين بها.”

تستقبل الجائزة ترشيحات ذاتية من المؤلفين أنفسهم إلى جانب ترشيحات دور النشر التى تستطيع تقديم ترشيحات الكتب الصادرة عنها بعد نيل موافقة المؤلفين الخطية.

وفيما يخص شروط الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب، يجب أن تكون الأعمال الأصلية المرشحة قد كُتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع “الترجمة” (سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة ضمن فرع “الثقافة العربية فى اللغات الأخرى” حيث تقبل الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية.