جائزة الاغا خان تعلن عن الفائزين لدورة عام 2022

المستقلة/- تم اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة الآغا خان للعمارة لدورة عام 2022 (AKAA). تُظهر المشاريع الستة الفائزة بالجائزة، التي تتشارك جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وهي واحدة من أكبر جوائز العمارة؛ وعداً للمجتمعات لتلبية طموحاتها، والاهتمام بتحقيق المزيد من الابتكارات والعناية بالبيئة.

والمشاريع الستة الفائزة بالجائزة هي:

بنغلاديش

المساحات النهرية الحضرية، بلدة الجنيدة

مكّنت المشاركة المجتمعية المتسقة، ولا سيّما المشاركة الكبيرة للنساء والفئات المهمّشة والقوى العاملة المحلية، من تحقيق النجاح بتنظيف المنطقة المحددة والوصول إلى نهر نابغانغا في الجنيدة، وبالتالي تنفيذ مشروع يهتم بالمشاهد الطبيعية ويراعي استخدام المواد وتقنيات البناء المحلية، ما أدى لتحويل موقع مهجور وغير رسمي لإلقاء النفايات؛ إلى مساحة جذابة ومتعددة الوظائف يمكن الوصول إليها، وتحظى بتقدير مجتمعات الجنيدة المتنوعة. كما مكّن المشروع من حدّ التدهور البيئي والمخاطر الصحية للنهر وضفافه، والحث على تحسين البيئة ومنطقة النهر، في واحدة من أكثر البلدان النهرية على وجه الأرض. ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

المساحات المجتمعية استجابةً لأزمة اللاجئين الروهينجا، منطقة كوكس بازار

توفر المساحات المجتمعية الستة المؤقتة لبرنامج “الاستجابة لأزمة اللاجئين الروهينجا” استجابةً كريمةً وحساسةً ومبتكرةً للاحتياجات الطارئة المتعلقة بالتدفق الكبير للاجئي الروهينجا إلى المجتمعات المضيفة في بنغلاديش، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة النساء والفتيات. يهتم تصميم المساحات الستة بوضع المخططات المناسبة وإقامة الشراكات القوية وتنفيذ العمليات الشاملة بالتعاون مع اللاجئين وأبناء المجتمعات المضيفة، إضافةً إلى تحديد وتلبية كافة الاحتياجات المكانية والوظيفية (توفير احتياجات الدعم الفكري والنفسي والطبي والبدني للأشخاص). ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

إندونيسيا

مطار بانيوانجي الدولي، بليمبينغساري، جاوة الشرقية

تحيط حقول الأرز بالمطار، الذي يتناغم في تصميمه مع المشاهد الطبيعية المحيطة، الأمر الذي وظّفته الهندسة المعمارية ليقوم بعمله على نحو سلسٍ ومميّزٍ. يتميّز المطار بأنه حديث وفعال من كافة الجوانب، ومكانه مناسب للغاية، ما يسمح لمدينة بانيوانجي بتغيير قواعد اللعبة في هندسة المطارات، ولا سيّما بالنظر إلى استعداد الحكومة الإندونيسية لبناء حوالي 300 مطار في المستقبل القريب. ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

إيران

متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي، طهران

في الحي الحضري المكتظ الذي يمثل المركز التاريخي لطهران، أدى هذا المشروع غير المعتاد لإعادة الاستخدام والحفظ في تحويل مصنع آرغو إلى متحف خاص للفن المعاصر. يُذكر أن مصنع آرغو كان مصنعاً للجعّة في السابق، الذي تم نقل أنشطته قبل 10 سنوات من الثورة الإيرانية لأسباب تتعلق بالتلوث إلى موقع خارج المدينة. من أنقاض المبنى الأصلي، تم تجديد مصنع الجعّة الحالي ليصبح متحفاً للفنون من خلال بناء مساحات جديدة بأسلوب وتصميم دقيقين. بالإضافة إلى تطوير مجموعة متنوعة من المساحات المخصصة لاستضافة المعارض واللقاءات وعرض الأفلام على أربعة مستويات، فضلاً عن بناء مسكن جديد لإقامة الفنان بالقرب من المتحف. ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

لبنان

تجديد دار نيماير للضيافة، طرابلس

يُمثل تجديد دار نيماير للضيافة قصة ملهمة لقدرة العمارة على الإصلاح، في وقت يشهد حدوث أزمة متشابكة ومذهلة حول العالم، وفي لبنان على وجه التحديد، حيث تواجه البلاد انهياراً غير مسبوق على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. يقع دار الضيافة على مشارف طرابلس، وهي إحدى أقدم المدن الساحلية وأجملها، والتي اشتهرت في يوم من الأيام بحِرفها، ولكنها تعاني في الوقت الراهن من الفقر المدقع والهجرة ونقص في الأماكن العامة، لهذا يُعد إعادة تأهيل دار الضيافة، الذي هو جزء من معرض رشيد كرامي الدولي، تحفةً فنيةً غير مكتملة للمهندس المعماري أوسكار نيماير. ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

السنغال

مدرسة كمانار الثانوية في بلدة ثيونك إيسيل

يتمتع الحرم المدرسي بالبنية التحتية والمباني والمناظر الطبيعية والمفروشات، ما يجعل مدرسة كمانار الثانوية فريدةً من نوعها نظراً لاعتمادها المقاييس المتعددة للتوسع الحضري والمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية، إضافةً إلى انتهاج تقنيات البناء الملتزم بالأسلوب الفني والمتميّز بشكل متساوٍ. تشكّل التضاريس والنباتات أهمية كبيرةً لتنفيذ المشروع، حيث تم إنشاء الفصول الدراسية المنظمة حول مظلات الأشجار الموجودة مسبقاً، واعتماد ظلها كمساحات اجتماعية تقدم الخدمات للطلاب والمعلمين على حد سواء. ]مقتطف، اقتباس من لجنة التحكيم[

أسس سمو الآغا خان، الإمام الوريث التاسع والأربعين لمجتمع المسلمين الشيعة الإسماعيليين، جائزة الآغا خان للعمارة في عام 1977 لتحديد وتشجيع وتعزيز مفاهيم البناء التي تلبي بنجاح احتياجات وطموحات المجتمعات التي يتواجد فيها المسلمون بشكل كبير. لا تقتصر عملية الاختيار لنيل الجائزة على أهمية المشاريع التي توفر الاحتياجات المادية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص فحسب، بل تتعداها لتشمل الاستجابة لتطلعاتهم الثقافية أيضاً.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ45 لتأسيس جائزة الآغا خان للعمارة، وفي اجتماع عُقد في فبراير 2022، اختارت لجنة التحكيم العليا المستقلة 20 مشروعاً من ضمن مجموعة تضم 463 مشروعاً رُشحت لدورة الجائزة الخامسة عشرة (2020-2022). وبعد المراجعات الميدانية لمشاريع القائمة المختصرة التي أجراها فريق من الخبراء، اختارت لجنة التحكيم ستة مشاريع لتفوز بالجائزة.

مكان حفل توزيع الجوائز

تقام الاحتفالات للإعلان عن المشاريع الفائزة وتحديد ختام كل دورة من دورات الجائزة التي تقام كل ثلاث سنوات في بيئات يتم اختيارها لأهميتها المعمارية والثقافية للعالم الإسلامي. ستستضيف مسقط بسلطنة عمان فعاليات الحفل لدورة عام 2022 وذلك بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى.

تشمل الأماكن السابقة لفعاليات حفل توزيع الجوائز العديد من الإنجازات المعمارية الأكثر شهرةً في العالم الإسلامي، من ضمنها حدائق شاليمار في لاهور (1980)، قصر توب كابي في إسطنبول (1983)، قصر الحمراء في غرناطة (1998)، وضريح الإمبراطور همايون في دلهي (2004).