جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2022

جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2022 يختارون المشاريع الفائزة بجائزة قدرها مليون دولار أمريكي

المستقلة/- أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة اليوم عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2020-2022، حيث من المزمع اجتماع أعضاء اللجنة لاختيار قائمة مختصرة من ضمن مئات من المشاريع المرشحة للجائزة في كانون الثاني/يناير 2022، وذلك بشكل مستقل.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي.

الأعضاء التسعة للجنة التحكيم العليا لدورة الجائزة الخامسة عشرة هم:

ندى الحسن، مهندسة معمارية، متخصصة في السياسات الثقافية الدولية والتنمية المستدامة في باريس.

قادر عطية، فنان يعيش ويمارس عمله بين برلين وباريس.

فرانسيس كيري، أستاذ مشارك “مساعد” في التصميم المعماري بجامعة ميونخ التقنية.

آمال أندراوس، عميد كلية الدراسات العليا للهندسة المعمارية والتخطيط والحفظ بجامعة كولومبيا، ومديرة شركة ” WORKac” للعمارة في نيويورك.

سيبل بوزدوغان، أستاذة زائرة في العمارة الحديثة والعمران بجامعة بوسطن.

آن لاكاتون، مؤسِّسة ومديرة شركة العمارة “لاكاتون وفاسال” في بوردو وباريس.

كازي خالد أشرف، المدير العام لمعهد البنغال للعمارة والمناظر الطبيعية والموائل في دكا.

لينا غطمي، مؤسسة ومديرة مكتب لينا غطمي للعمارة في باريس.

نادر طهراني، عميد كلية “إيروين سالمون تشانين” للهندسة المعمارية في “اتحاد كوبر” (كوبر يونيون)، والمدير المؤسس لـشركة “NADAAA” للعمارة والتصميم الحضري في بوسطن ونيويورك.

وعند اختيار لجنة التحكيم العليا قائمة المرشحين المختصرة، ستخضع مشاريعهم لمراجعات دقيقة في مواقعها من قبل خبراء مستقلين، معظمهم مهندسين معماريين أو متخصصين في الحفظ أو مخططين أو مهندسين إنشائيين.

بعد ذلك، ستجتمع لجنة التحكيم العليا للمرة الثانية في صيف عام 2022 لدراسة المراجعات في المواقع واختيار الفائزين النهائيين بالجائزة.

ولا تقتصر عملية الاختيار لنيل الجائزة على المشاريع التي توفر الاحتياجات المادية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص فحسب، بل تتعداها لتشمل ايضاً قدرة هذه المشاريع على التحفيز والاستجابة لتطلعاتهم الثقافية أيضاً. ويتم إيلاء اهتمام خاص لمخططات البناء التي تستخدم الموارد المحلية والتكنولوجيا المناسبة بطرق مبتكرة، كذلك للمشاريع التي من المحتمل أن تلهم جهوداً مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

و جائزة الآغا خان للعمارة جزءاً من صندوق الآغا خان للثقافة ومقرها جنيف. حيث ينفذ الصندوق مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث المادي والروحي للمجتمعات الإسلامية وتعزيزه.