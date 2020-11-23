ثنائي منتخب العراق يقهر كورونا

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(المستقلة) تعافى أحمد إبراهيم ومحمد رضا، ثنائي منتخب العراق، بشكل تام من فيروس كورونا.

وجاءتْ نتائج مسحة اللاعبين سلبية، ما يعني شفاءهما التام من الفيروس، بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، وخضوعهما للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك.

وسيعودُ اللاعبان مساء يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، والعودة لأنديتهما لخوض التدريبات والمباريات الرسمية في الدوري الممتاز.

يذكر أن محمد رضا وأحمد إبراهيم تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراتي “أسود الرافدين” الوديتين أمام الأردن وأوزبكستان، في معسكر دبي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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