ثنائي عراقي ينافس على جائزة أفضل مدرب في كأس الاتحاد الآسيوي

المستقلة/- رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدربين عراقيين، لجائزة أفضل مدرب في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

واختار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، كلا من عدنان حمد وباسم قاسم ضمن المرشحين.

ويعتبر باسم قاسم من المدربين الذين حققوا نجاحا كبيرا في تاريخ البطولة من خلال الفوز باللقب مرتين في غضون ثلاث سنوات مع نادي القوة الجوية.

وقاد قاسم فريقه للتويج عام 2016، ثم انتقل للإشراف على تدريب منتخب العراق، قبل أن يعود للفريق من جديد عام 2018 حيث قاده مرة ثانية للفوز باللقب.

فيما استلم عدنان حمد تدريب الفيصلي الأردني عام 2006، بعدما كان صنع شهرة كبيرة من خلال تدريب منتخب العراق والفوز بجائزة أفضل مدرب في آسيا.

ونجح المدرب العراقي في قيادة الفيصلي لبلوغ المباراة النهائية عامين على التوالي، حيث فاز الفريق بلقب البطولة عام 2006 واكتفى بالوصافة في العام التالي، وقد عاد عام 2016 ليشرف على تدريب نادي الوحدات.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للمدرب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الخميس 8 نيسان/أبريل.

رابط التصويت:

https://ar.the-afc.com/competitions/afc-cup/latest/news/afc-cup-all-time-xi-the-head-coach