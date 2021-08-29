ثماني سنوات لموظف بجريمة التلاعب والتزوير في اضبارة عقار

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في إضبارة عقار باصطناع وتحرير صورة قيد عقار نموذج رقم ٢٥ وادراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة نظرت قضية لمجرم مدان يعمل موظفا بمديرية التسجيل العقاري في نينوى الايسر استغل وظيفته واقدم على إدراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة بتسجيل العقار المرقم ٥ / ٢ م ٥٢ قوجاق لشخص مقابل إعطائه قطعة أرض سكنية، لافتا إلى أن العقار المذكور أعلاه مسجل بإسم مديرية بلدية الموصل”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ “.

يشار إلى أن “مجلس القضاء الاعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري، فيما أصدرت احكاما بحق ثلاثة عشر مدانا على خلفية تشكيل هذه اللجنة”.