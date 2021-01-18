ثلاث تفجيرات تستهدف محلات لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

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المستقلة /… أفاد مصدر أمني بإصابة مدني بثالث تفجير يستهدف محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد.

وقال المصدر لل( المستقلة ) اليوم الاثنين  إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد، مبيناً أن الانفجار أسفر عن إصابة مدني بجروح فضلاً عن اضرار مادية.

وأوضح المصدر، أن قوات امنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، مشيراً إلى نقل المصاب لمستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق في ملابساته.

وأضاف ان انفجارين استهدفا متجار لبيع المشروبات الكحولية في منطقتي ساحة الاندلس وحي الجامعة قرب نفق الشرطة، دون تسجيل إصابات.( النهاية)

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