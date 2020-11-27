ثلاثة قتلى وعشرات الاصابات في مواجهات الناصرية

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الجمعة ، بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة ما لايقل عن خمسين اخرين ، جراء مواجهات حدثت بين متظاهرين واتباع التيار الصدري في ساحة الحبوبي مركز اعتصام متظاهري ذي قار .

وقال المصدر ان ” مواجهات بين متظاهرين واتباع التيار الصدري ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح خمسين اخرين بينهم ضابط وعناصر من الاجهزة الامنية “.

واشار الى ان ” الاحداث رافقها اطلاق نار واستخدام السكاكين والعصي والحجارة وحرق للخيام ، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى “.

ولم يتسن على وجه الدقة معرفة الاسباب التي دفعت الطرفين الى المواجهات .

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