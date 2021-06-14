ثلاثة إحكام بالإعدام شنقا على قاتل الناشطة ” شيلان ” وعائلتها

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات بغداد الكرخ بهيئتها الثالثة حكما بالإعدام شنقا لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها .

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان ينفذ عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد  المنصور” .

وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة بالتعاقب على المجرم وفق المادة 406 / 1 /أ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلال  بأمر  مجلس الوزراء رقم 3/ أولا  /4 لسنة 2004”.

يذكر أن حادثة قتل شيلان وعائلتها اثارت الراي العام العراقي لبشاعة الجريمة، وتم اعتقال المتهم بقتلهم بعملية مشتركة بين وزارة الداخلية والاسايش في محافظة اربيل اثناء محاولته الهرب خارج البلاد .

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