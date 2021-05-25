ثقافة الأطفال تستذكر الراحلين شفيق مهدي و بسام فرج

المستقلة/- أقامت دار ثقافة الاطفال  اصبوحةً استذكاريه وحفلاً تأبينيا لرحيل قامتين بارزتين ومؤثرتين في مشهد ثقافة الأطفال منذ ستين عاماً د. شفيق مهدي ورسام الكاريكاتير بسام فرج ،و تحت عنوان(المبدعون الحقيقيون وهجٌ لايخبو).

و قال وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل ابو رغيف الذي حضر الاصبوحة “ان الحديث عن شخصيتين ابداعيتين وقامتين ثقافيتين بحجم د.شفيق مهدي و بسام فرج سيبقى قاصراً في هذه المساحة الحزينة العجلى ولا يمكن أن يفي حق من أسهما لعقود متصلة في إغناء الساحة الثقافية بالعمل المتواصل والعلامات الفارقة والأثار القيمة التي تركها كل منهما “.

وأضاف “لعل جزءاً من منجزهما ينعكس في المعرض الذي أقمناه بهذه المناسبة ليكون شاهداً حيّاً وخالداً على حجم العطاء الابداعي الذي قدمه الراحلان”.

وتابع بالقول “اذا لم تكن ظروف المنفى تسمح أن يكون بسام فرج قريباً من وطنه وملاذاته الثقافية والابداعية الاولى فإنه كان حاضرا بين أصدقائه وانجازاته عبر تجربته النوعية وسيرته المشرقة ”

وأشار ابو رغيف الى أن  “العزيز شفيق مهدي كان قريباً منا وحميماً على مدى 19عاما من الطيبة والعذوبة والاجتهاد المتواصل، وكانت لنا معه صداقة مميزة أثَّرت بنا بنحوٍ نادر ، لنبقى في تخوم مدرسته المعطاء التي تزخر بمؤلفاته الترجمية والقصصية وجهوده في توثيق التراث وملاحقة العلوم والمعارف حتى غدا الحديث عنه مقروناً بالذاكرة العراقية المكتنزة التي نحتها الفقيد في تاريخ الثقافة العراقية عموماً وتأريخ دار ثقافة الاطفال بنحوٍ خاص”.

و شارك في الاصبوحة نخبة من رواد ثقافة الاطفال من الكتاب والأدباء والاعلاميين وعوائل وأصدقاء ومحبي الفقيدين وزملائهما وممثلين عن عدد من المؤسسات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية وكوادر(مجلتي)و(المزمار).

من جانبه رحب ابورغيف بشكل خاص بحسن شفيق نجل الراحل شفيق مهدي الذي حضر التأبين ونقل وصية والده بإهداء مكتبته الى دار ثقافة الاطفال، كما وعد ابورغيف بتسمية القاعات الأساسية ودورات المهرجانات القادمة بأسماء هذين الراحلين وسواهما من رموز ثقافة الاطفال تثميناً لعطاءاتهم الشاخصة .

وللوقوف على المسيرة المميزة للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج عرض فلم وثائقي  عن انجازاتهما الابداعية .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

متظاهرون في البصرة يطالبون بتحويلهم الى عقود وزارية وصرف مستحقاتهم

اخبار العراق

ثقافة الأطفال تستذكر الراحلين شفيق مهدي و بسام فرج

اخبار العراق

اعتقال شبكة متخصصة بتجارة المخدرات  في كربلاء

اخبار العراق

تظاهرات ميسان  تنتهي بدون تسجيل حادثة والشرطة  تشكر المتظاهرين

اخر الاخبار

كيف نشأت قصة الحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم؟

اخر الاخبار

تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

اخر الاخبار

فيديو.. تعاطف فني وجماهيري مع الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

اخر الاخبار

فيديو.. تعاطف فني وجماهيري مع الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

اخر الاخبار

تأجيل نظر دعوى رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

اخر الاخبار

فيديو.. “استضافت سارقها” الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تروي تعرضها للسرقة

ثقافة وفنون

فيديو وصور.. رانيا يوسف توجه نصيحة لمتابعيها بعد تلقيها لقاح كورونا

اخبار السعودية

السعودية..عودة التعليم الحضوري بالمدارس والجامعات بدءا من العام المقبل

اخر الاخبار

بعد احتجاجات البطالة.. خطة عاجلة من سلطان عمان لإيجاد أكثر من 32 ألف فرصة عمل

اخبار فلسطين

“كتائب القسام” تنشر صورا حول الأسلحة الجديدة التي أدخلتها للخدمة لأول مرة

اخر الاخبار

شقيق الفنان محمد صبحي يكشف أسباب تراجعه عن قرار اعتزال الفن

اخر الاخبار

مسؤول سوداني: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

اخبار فلسطين

بعد تصريحات مدير عملياتها.. حماس تطالب “أونروا” بالإعتذار