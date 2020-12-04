ثغرات خطيرة في آيفون تسمح بالتحكم الكامل من بعد – فيديو

المستقلة /- من المعروف أن هواتف آيفون هى الهواتف الأكثر أمانا وخصوصية، وتحتوى على أكثر برامج السوفت وير أمانا فى العالم خاصة فيما يتعلق المشكلات الناتجة عن الاختراق، وفى مفاجأة جديدة اكتشف باحثون أمنيون، أن هواتف آيفون عرضة لاستغلال يمكن أن يسمح للهاكرز بإعادة التشغيل عن بُعد والتحكم الكامل في الهواتف من مسافة بعيدة، دون حتى لمسها أو استخدامها.

وبحسب موقع The Verge التقنى فإن الباحث الأمنى Ian Beer إيان بير، فى شركة جوجل، ضمن مشروع Google Project Zero أن هواتف آيفون يمكن اختراقها من بعد والتحكم بها بما في ذلك التحكم في القراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى ، وتنزيل الصور ، وربما حتى مشاهدة المستخدمين والاستماع إليهم من خلال ميكروفون وكاميرا الآيفون الخاص بهم.

وفقًا لبير، فإن هواتف آيفون و أجهزة آيباد و أجهزة كمبيوت Mac وساعات آبل تستخدم بروتوكولًا يسمى Apple Wireless Direct لإنشاء شبكات لميزات مثل AirDrop والتى يمكن من خلالها بسهولة إرسال الصور والملفات إلى أنظمة iOS الأخرى، ولم يكتشف بير طريقة لاستغلال ذلك فقط ، بل وجد أيضًا طريقة لإجبار Apple Wireless Direct على التشغيل حتى لو تم إيقافه سابقًا.

وقال بير إن الأمر استغرق ستة أشهر كاملة للتعرف على هذا الاستغلال والتحقق منه وإثباته كما أنه يتم العمل على تصحيحه منذ شهر مايو، ونصح المستخدمين عدم اعتبار الأمر على أنه شئ هين، حيث يستطيع الهاكرز تعريض ملايين مستخدمي آيفون لخطر.

وأضاف بير أن التغييرات في العديد من تحديثات الأمان لشهر مايو 2020 هى تغييات مرتبطة بالثغرة الأمنية، و لكن شركة آبل أشارت إلى أن معظم مستخدمي iOS ، حتى الآن ، يستخدمون بالفعل إصدارات iOS أحدث من التي تم تصحيحها، كما أشا إلى أن الهاكرز يستطيعوا اختراق الهواتف ضمن نطاق شبكة واى فاى Wi-Fi حتى يستطيعوا اختراق المستخدمين بشكل كامل.