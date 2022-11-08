تيليجرام تحدث تطبيقها بميزات جديدة وتحديثات مرئية

المستقلة/- قامت Telegram بتحديث تطبيقها بميزات جديدة وتحديثات مرئية، بما فى ذلك إضافة تحويل الصوت إلى نص لمقاطع الفيديو، والموضوعات المنفصلة في محادثات المجموعة الكبيرة، و”أسماء المستخدمين القابلة للتحصيل”.

وقال تقرير ذا فيرج التقنى، يمكن الوصول إلى نسخ رسائل الفيديو من خلال الضغط على الزر “→ A” في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو، ولكن لن يكون متاحًا للجميع، تمامًا مثل نسخ الرسائل الصوتية الموجودة فى Telegram، فإن الميزة مقصورة على مستخدمي Telegram Premium، ويكلف اشتراك Telegram Premium 4.99 دولارًا شهريًا ويأتي مع مزايا إضافية مثل التنزيلات الأسرع وعدم وجود إعلانات وحد تحميل أكبر للملفات يبلغ 4 جيجابايت.

وقدمت Telegram أيضًا ميزات جديدة للمستخدمين المجانيين، بدءًا من المواضيع في المجموعات، ويتيح ذلك للمجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو إنشاء مساحات منفصلة تعمل مثل الدردشات الفردية، مع إشعاراتهم الخاصة المستقلة عن المجموعة الأكبر، والإعداد مشابه لخوادم Discord التى لها تركيز شامل واحد ولكن أيضًا قنوات جانبية لمحادثات أكثر تحديدًا، ويمكنك اختبار الميزة بنفسك في مجموعة Telegram العامة .

والتالى هو أسماء المستخدمين القابلة للتحصيل، وهو أصل يشبه NFT مؤمن بواسطة شبكة TON blockchain التي يمكن شراؤها وبيعها عبر Fragment .

ويقول Telegram إن هذه الأسماء المميزة يمكن أن يكون طولها أقل من خمسة أحرف وتعمل تمامًا مثل أسماء المستخدمين العادية، وتظهر في نتائج البحث العالمى وتنشئ روابط يمكن استخدامها خارج Telegram.

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