هل تشهد بغداد عودة (الكراون) الى شوارعها ؟

المستقلة/- أكدت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أنه سيتم طرح طراز (كراون) الرائد في اليابان للبيع في جميع أنحاء العالم لأول مرة.

وقال رئيس تويوتا التنفيذي أكيو تويودا للصحفيين الجمعة “أنا متحمس للغاية للإعلان اليوم أن عائلة (كراون) الجديدة من السيارات سيتم تقديمها ليس فقط في اليابان، ولكن على مستوى العالم للمرة الأولى على الإطلاق. سيارة يمكن أن تكون أفضل إنجاز لنا”.

من المقرر أن يبدأ إنتاج الجيل السادس عشر من (كراون) في كانون الثاني/يناير، وهو يأتي بأربعة أنواع – كروس أوفر بنظام هجين والسيارة السيدان التي تشبه إلى حد كبير سيارات (كراون) التي تشاهد في الشوارع اليابانية وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات وعربة كروس أوفر تسمى (إستيت)، وفقا للشركة.

وسيتم طرح كراون للبيع في 40 دولة، حيث تهدف شركة تويوتا إلى توفير 200 ألف سيارة في المبيعات العالمية السنوية. أرخص نسخة تبدأ من 4.35 مليون ين (31 ألف دولار) في اليابان.

تبيع تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، حوالي 10 ملايين سيارة على مستوى العالم سنويا. ولديها تشكيلة عالمية فاخرة وناجحة تسمى (لكزس)، والتي تباع نماذجها الأرخص بحوالي 35 ألف دولار في الولايات المتحدة.

وتاريخ السيارة (كراون) يوازي صعود شركة تويوتا والاقتصاد الياباني الحديث، مع طرح أول سيارة سيدان للبيع في اليابان في عام 1955.

ووصف تويودا (كراون) بأنها “فخر اليابان”. وكان جده مؤسس الشركة، كيشيرو تويودا، أطلق عليها هذا الاسم.

قال تويودا: “لا شيء سيجعلني أسعد من أن تصبح السيارة (كراون) اليابانية محبوبة من الجميع في جميع أنحاء العالم”.