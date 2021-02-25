تويتر تحذف مئات الحسابات المرتبطة بثلاث دول

المستقلة /- أعلنت شركة تويتر، حذفها 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران، وذلك بعدما خالفت سياساتها.

وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حسابا يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

وقالت تويتر إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوّض الثقة في حلف شمال الأطلسي، واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأشارت تويتر أيضا إلى أنها حذفت 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا، لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.