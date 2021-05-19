تونس تسرع إجراءات تجريم التطبيع مع إسرائيل

المستقلة /- سرّع مجلس النواب التونسي إجراءات إقرار تجريم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، مبررا ذلك بتصاعد اعمال العنف ضد الفلسطينيين والعدوان الذي اسفر عن مئات الشهداء خلال الايام الماضية.

كما أدان مجلس النواب التونسي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على الشعب الفلسطيني، وسياسة الاستيطان والتمييز العنصري التي يمارسها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التي عقدها مجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، بناء على مطالبات شعبية بإقرار قانون تجريم التطبيع.

 

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