تونس تستضيف البطولة العربية بكرة اليـد

مؤهلة لبطـولة العالم "سوبر جلوب"

تونس تستضيف البطولة العربية بكرة اليد

المستقلة/- اختارت الأمانة العام للاتحاد العربي لكرة اليد، اليوم الاثنين، الجمهورية التونسية لاستضافة البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس 2022، المؤهلة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وجاء اختيار “تونس” من بين أربع دول عربية تقدمت لاستضافة البطولة.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي فاخر غاشي، أن الملفات الأربعة كانت متكاملة وجميعها محل تقدير الاتحاد العربي، لحرص تلك الدول على الاستضافة، إلا أن اختيـار “تونس”، جاء نظير الجاهزية التي توازي ضيق الوقت والتوقيت، وتوفر الصالات الرياضية لأداء التدريبات والمباريات، متمنياً لكل الفرق العربية دوام التوفيق ولتونس نجاح التنظيم.

من جهة أخرى، أرسل الاتحاد العربي اليوم، استمارات طلب المشاركة للاتحادات العربية لاختيار ممثليها في البطولة، على أن يكون يوم 25 آب/أغسطس 2022 هو آخر يوم لاستلام المستندات المطلوبة للمشاركة في البطولة.

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