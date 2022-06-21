تونسية تتوج بلقب ملكة جمال الماركتينغ لعام 2022

المستقلة/-توجت مؤسسة السوسن العالمية التونسية مريم الهمامي بلقب ملكة جمال الماركتينغ في العالم لعام 2022. وقالت الهمامي بعد التتويج أنا “فخورة بتمثيل بلدي تونس، وأتمنى أن يعم الأمن والسلام كل أنحاء العالم العربي”، مبينة ان رسالتها ستكون داعمة للشعوب العربية التي تعاني من ويلات الحروب والحصار الاقتصادي, فضلا عن نشر ثقافة السلام في العالم من خلال الجمال”.

من الجدير بالذكر ان المسابقة تمت عبر «الأونلاين» بمشاركة  30 متسابقة من مختلف دول العالم تقدمن بطلبات الاشتراك في المسابقة ووصلت إلى نهائيتها 10 شابات ليتم اختيار مريم ملكة على عرش الماركتينغ في العالم.

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