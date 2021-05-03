توقيف مدير مكافحة مخدرات المثنى .. بعد إعفائه من منصبه

توقيف مدير مكافحة مخدرات المثنى .. بعد إعفائه من منصبه

المستقلة /… أفاد مصدر أمني بتوقيف مدير مكافحة مخدرات محافظة المثنى على خلفية حادثة هروب السجناء.

وقال المصدر إن “العميد جاسم مجهول مدير مكافحة المخدرات في المثنى تم احالته الى التحقيق واخارجه من منصبه”.

وأوضح، أن “الأمر جاء على خلفية هروب السجناء من مركز شرطة الهلال في المحافظة الأيام الماضية”.

وكان 21 سجيناً في موقف شرطة مدينة الهلال التابعة لمحافظة المثنى جنوب بغداد، هربوا السبت (29 نيسان2021)، قبل أن تتمكن القوات الأمنية هناك من إلقاء القبض على 18 منهم بعد عملية بحث واسعة بمساعدة العشائر. (النهاية)