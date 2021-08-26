توقيع وثيقة دعم الاستقرار والتعايش السلمي في قرى القيارة

المستقلة/- اعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري عن ” توقيع وثيقة دعم الاستقرار والتعايش السلمي في قرى ( الحاج علي , امام غربي وجمسة ) التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل ، بحضور محافظ نينوى ومدير مكتب شؤون العشائر في المحافظة وعددا من شيوخ ووجهاء المحافظة .

وقال النوري في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة الحدباء التابعة الى محافظة نينوى أن ” هذه الإتفاقية تمثل نقطة بداية نحو تحقيق الاستقرار والتعايش الإيجابي في تلك المناطق” ، مشيرا الى أن “هذا الأمر يحتاج الى تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية و المحلية و الوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرهم من الفاعلين لتحقيقه “.

وأوضح أن حضوره الى المنطقة ” استهدف الشباب والنساء واسر الشهداء وضحايا الارهاب و شيوخ و وجهاء المناطق الذين لعبوا دورآ قياديآ في تحديد بنود محتويات الوثيقة ، سيما فيما يتعلق بموقف أسر الضحايا والمجتمع من عودة تلك العوائل لمناطقها “.

من جانبهم أثنى المجتمعون بعد التوقيع على وثيقة دعم الاستقرار ، على الجهود المبذولة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين في اعادة الحياة لمناطق محافظة نينوى بعودة الاسر النازحة ودعم وإغاثة وإيواء النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية .