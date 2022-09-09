توقيع عقد لانشاء مدينه صناعية في ميسان على مساحة 273دونم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. وقعت بلدية العمارة عقدا استثماريا لإنشاء مدينة الصناعية كبيرة برعاية محافظ ميسان علي دواي، وبحضور ممثل هيئة استثمار ورئيس قسم الشؤون القانونية في المحافظة.

وقال اعلام هيئة استثمار ميسان لـ(المستقلة) ان العقد الذي تم توقيعه بين (بلدية العمارة) وشركة (أفق المنصور للمقاولات) يتضمن إنشاء (مشروع المدينة الصناعية الاستثمارية).

من جانه اكد محافظ ميسان أهمية المشروع لأبناء المحافظة كونه يعد من المشاريع المهمة والكبيرة، مبينا بان المشروع سينفذ على ارض مساحتها (٢٧٣) دونم ويتضمن إنشاء (معارض للسيارات بعدد (٣٢) معرضا و (٢٣) مخزنا و (٨) محطات غسل و (١٩٧) ورشة صناعية ومعامل صناعية (فئات مختلفة) ومناطق خضراء ومناطق خدمية ومطاعم وكافيهات ومجمع تجاري وجامع وبناية إدارة المشروع.