توقيع عقد استثماري لبناء (3018) وحدة سكنية  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وقع محافظ ميسان علي دواي وبحضور رئيس هيئة استثمار ميسان والمعاون الفني للمحافظ عقد استثماري بين (بلدية العمارة) وشركة (العزة للمقاولات العامة) لبناء مجمع سكني يباع بالاقساط.

وقال اعلام المحافظة لـ(المستقلة) تم توقيع العقد مع الشركة المستثمرة  و يتضمن بناء (3018) وحدة سكنية أفقية  وبمساحة 652 دونم مع كافة خدمات البنى التحتية كـ (الماء والصرف الصحي والشوارع والكهرباء والحدائق) وخدمات عامة كـ (مدارس ومستوصف صحي ومركز للشرطة ومركز للدفاع المدني ومولات تجارية وأسواق ونادي رياضي وساحات وقوف السيارات وغيرها) وأشار إلى أهمية المشروع لأبناء محافظة ميسان كونه من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة

وأشار الى أن المشروع سيسهم بحل جزء من مشكلة السكن في المحافظة كما سيوفر المئات من فرص عمل لأبناء المحافظة

وذكر بأن الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع تضمن على ان تكون العمالة المحلية بنسبة 50% وبموجب قانون العمل وقانون الاستثمار .

ونقل عن دواي دعوته الجميع إلى مساندة الجهة المنفذة والدوائر ذات العلاقة لانجاز المشروع ضمن المدة المحددة وتسويقه للبيع بالإقساط إلى كافة شرائح أبناء محافظة ميسان .

من جانبها أكدت الشركة المستثمرة استعدادها التام للبدء بتنفيذ المشروع فوراً .حيث تم تسليم الأرض للمباشرة بالعمل .

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