توقيع عقد استثماري لبناء  (2060) وحدة سكنية  متكاملة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافظة ميسان عن توقيع عقد استثماري لبناء مشروع سكني كبير ومتكامل في مركز المحافظة

وقال محافظ ميسان علي دواي أن العقد يتضمن بناء 2060وحدة سكنية لمجمع النور السكني مع كافة خدمات البنى التحتية في مركز المحافظة، مشيرا الى أن إتمام عقد تسليم الأرض الخاصة بالمشروع بين بلدية العمارة والشركة المنفذة الخاصة

وأضاف أن المشروع سكني متكامل وان الوحدات السكنية أفقية مع كافة خدمات البنى التحتية كـ (الماء، والصرف الصحي، والشوارع، والكهرباء، والحدائق، وخدمات عامة مثل المدارس ومستوصف صحي ومركز للشرطة ومركز للدفاع المدني ومولات تجارية وأسواق وساحات وقوف السيارات وغيرها) .

وبين دواي أن  الوحدات السكنية ستباع بالاقساط  وتشمل جميع المواطنين مبينا أن المشروع سينفذ على ارض مساحتها (304 دونم و 2 اولك و 70 مترمربع)

واوضح دواي أهمية هذا المشروع لأبناء محافظة ميسان كونه من المشاريع المهمة ، منوها الى ان المشروع سيوفر  فرص عمل في المشروع لأبناء المحافظة ، اضافى الى أنه يساهم في حل جزء من احتياج المحافظة للسكن .

ووجه دواي الجميع إلى مساندة الجهة المنفذة والدوائر ذات العلاقة لأنجاز المشروع ضمن المدة المحددة.

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توقيع عقد استثماري لبناء  (2060) وحدة سكنية  متكاملة في ميسان

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