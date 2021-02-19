توقيع  ثلاثة عقود لدعم رديف نادي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. وقعت الهيئة الادارية لنادي كربلاء ، عقود الكادر التدريبي ولاعبي فريق الرديف للعميد الكربلائي “.

وأشار مدرب الفريق وليد خالد في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ، الى إن ” ادارة نادي كربلاء ، وقعت أمس الخميس ، ثلاثة عقود اللاعبين والكادر التدريبي لفريق الرديف والذي سيكون خير معين في رفد الفريق الأول بالطاقات والمواهب الكروية ،والتي يمكن لها ان تكون إضافة لفريق العميد الكربلائي ” .

وقال إن “الكادر التدريبي لفريق الرديف مؤلف من ، خالد وليد الابراهيمي مدربا ، و علي كامل مدربا مساعدا ، و أكرم محمد مدرب لحراس المرمى ، ويشرف على الفريق رسول حسن شنور “.