توقيع  ثلاثة عقود لدعم رديف نادي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. وقعت الهيئة الادارية لنادي كربلاء ،  عقود الكادر التدريبي ولاعبي فريق الرديف للعميد الكربلائي “.

وأشار مدرب الفريق وليد خالد في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ، الى إن ” ادارة نادي كربلاء  ، وقعت أمس الخميس ،  ثلاثة عقود اللاعبين والكادر التدريبي لفريق الرديف والذي سيكون خير معين في رفد الفريق الأول بالطاقات والمواهب الكروية  ،والتي يمكن لها ان تكون إضافة لفريق العميد الكربلائي ” .

وقال إن “الكادر التدريبي لفريق الرديف مؤلف من ، خالد وليد الابراهيمي مدربا  ، و علي كامل مدربا مساعدا  ، و أكرم محمد مدرب لحراس المرمى ، ويشرف على الفريق رسول حسن شنور “.

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