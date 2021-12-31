توقف فورا عن إرتداء الكمامة بهذه الحالة

المستقلة /- بحسب ما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية، حذّر أطباء في الصين من ارتداء الكمّامة الواقية أثناء ممارسة الرياضة، والمشي بسبب تأثيرها الصحي الخطِر، حيث انها تُحدث فشلاً رئوياً حاداً نتيجة تعرّض رئة الشخص لضغط كبير بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتدياً الكمامة.

ولاحظ الأطباء تعرض الشباب الذين يرتدون الكماماة أثناء الركض لثقب في الرئة، وهناك من أُصيب باسترواح رئوي، وهو عارض يظهر على المصابين بالربو وذات الرئة والسل، والمدخنين.

لذلك حذّر الأطباء من هذه العادة، وطالبوا باتخاذ إجراءات سريعة لذلك، حيث أصدرت السلطات الصينية، التي خفّفت شروط العزلة بسبب جائحة كورونا قراراً بمنع التلامذة والطلبة من ارتداء كمّامات الوقاية إبان دروس الرياضة.

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