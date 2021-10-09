توقف حركة الطيران العراقية بسبب الإنتخابات

المستقلة /- أشارت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية، تزامنا مع اجراء الانتخابات التشريعية، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم بعد غد الاثنين.

وأوضحت السلطة في بيان اليوم، إنه تم ابلاغ شركات الطيران العاملة في العراق والمسافرين، عن غلق جميع المطارات العراقية في بغداد والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية.

مضيفه الى ان الغلق الذي بدأ اعتباراً من اليوم، يستمر لغاية الساعة السادسة من يوم الاثنين المقبل.

يذكر ان الانتخابات التشريعية العراقية ستجري يوم غد الاحد .